الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
النيابة العامة: السجن 20 عامًا لمواطن استغل عائلته في هذه الجريمة النكراء
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النيابة العامة: السجن 20 عامًا لمواطن استغل عائلته في هذه الجريمة النكراء

النيابة العامة: السجن 20 عامًا لمواطن استغل عائلته في هذه الجريمة النكراء

النيابة العامة: السجن 20 عامًا لمواطن استغل عائلته في هذه الجريمة النكراء
١١:٥٦:٤٠ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة (95) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وعدد (4047) حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقليًا، مخبأة في أماكن سرية في بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة.

وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (20) سنة، وتغريمه مائة ألف ريال.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

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