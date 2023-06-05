“المياه الوطنية” تزف بشرى لسكاني حيي السلام وطيبة بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الشمالي الغربي البدء في تنفيذ أعمال مشروع خطوط وشبكات المياه في مخططات حي السلام، وحي طيبة في المدينة المنورة.

وقالت الشركة إن المشروع سيخدم 40 ألف مستفيد من سكان الحيين، حيث بلغت أطوال الشبكات في المشروع أكثر من 111 ألف متر طولي بأقطار مختلفة، وبتكلفة مالية تجاوزت (25) مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

بيان هام من “المياه الوطنية” بشأن ضاحية الملك فهد في محافظة البيضاء

ويأتي المشروع ضمن إطار خطط الشركة الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وتسعى الشركة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وشددت في الوقت ذاته على أنها تطبق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّة منها.

وفي وقت سابق، بدأت شركة المياه الوطنية،بالتشغيل التجريبي لباكورة محطات تنقية مياه الشرب المصغرة بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء في المنطقة الشرقية.

ويبلغ عدد المحطات في المحافظة 8 من أصل 15 محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

وذلك بهدف الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء، وزيادة نطاق التغطية بالمياه المحلاة.

اقرأ أيضًا:

«آل الشيخ»: استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب

كفاءة التشغيل التجريبي

وتعمل الشركة حاليًا على تقييم كفاءة التشغيل التجريبي لمحطة التنقية الأولى التي تم تشغيلها مبدئيًا لضخ نحو (2400) متر مكعب يومياً.

كما تعمل على متابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات المجاور الثاني والثالث بالحي الثاني.

وأشارت الشركة إلى أن محطة التنقية التي بدأ تشغيلها تجريبياً بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء بلغ عدد المستفيدين منها نحو (9000) نسمة.

المراحل النهائية

وأوضحت أنها تعمل على المراحل النهائية لما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـ (7) الأخرى بالمحافظة.

وذلك للوصول إلى الطاقة القصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر، والتي تبلغ قرابة (20) ألف متر مكعب يومياً.

وأكدت الشركة أنها تسارع الخطى لاستكمال إنشاء وتشغيل منظومة محطات تنقية مياه الشرب في 7 مواقع أخرى بمدينة الدمام.

لتصل إلى (76.600) متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة كإجمالي إنتاج لجميع مكونات المشروع الذي يتضمن (15) محطة تنقية للمياه المحلاة.