أخبار السعودية.. اختبارات مكة والتحصيلي المحوسب وجديد حساب المواطن وفرص للتوظيف 

تواصل – قريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تبدأ، غدًا الثلاثاء، الاختبارات الشفوية والعملية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي في مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب لطلاب وطالبات الثانوية.

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه للمستفيدين عند التسجيل ببرنامج حافز، وذلك قبل أيام من صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن أهداف ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن خطوات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة.

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه عند التقدم بطلب الحصول على تمويل.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية وأجواء متقلبة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن استمرار فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات لطلب تأشيرة حج بيت الله الحرام من أي دولة على مستوى العالم.

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