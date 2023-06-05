وإحالتهم لهذه الجهات.. مكافحة المخدرات تضبط مهربين مواطنين ومقيمين في عدة مناطق

تواصل – واس:

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن دوريات الأفواج الأمنية ألقت القبض على مخالفين لتهربيهم كميات من المخدرات في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنها ضبطت مواطنًا بظهران الجنوب في منطقة عسير لترويجه 54 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 3 باكستانيين لترويجهم “الشبو” في الرياض

كما ألقت شرطة حوطة بني تميم في الرياض، القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم “الشبو”.

إحباط تهريب 170 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 170 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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إحباط تهريب 286 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 286 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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