واقتحامات وحالات اختناق.. الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

الاحتلال يحاصر رام الله للأسبوع الثالث على التوالي

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا، من بلدة المغير قرب رام الله، والتي يواصل الاحتلال محاصرتها للأسبوع الثالث على التوالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا.

فيما أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، من بينهم سيدة مسنة، جراء استنشاقها الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل الفلسطينيين.

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الاحتلال يتوغل شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف

وحسب وكالة “وفا”، فقد توغلت آليات وجرافات عسكرية، شمال شرق قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وتمركزت قوات الاحتلال شرق القطاع أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس.

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اعتقال 30 فلسطينيًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

يأتي هذا في الوقت الذي، اقتحم فيه عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

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