“أرامكو” تزف بشرى جديدة للمساهمين بشأن “الأسهم”

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أعلنت شركة أرامكو عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تلك الكسور ناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل 10 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين 8 مايو 2023.

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عدد الأسهم المباعة

وأضاف أن عدد الأسهم المبيعة بلغ 387.85 ألف سهم، بقيمة بلغت 12.99 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 33.50 ريال.

وأضافت أنه سيتم إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين اليوم الاثنين 5 يونيو 2023.

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“أرامكو” تزف نبأ سارًا للمساهمين: توزيعات الأرباح النقدية في هذا الموعد

كانت أرامكو أعلنت عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين

وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “إن هدف الآلية الجديدة التي تم اعتمادها للتوزيعات النقدية الإضافية المرتبطة بالأداء المالي للشركة هو مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين”.

وأكد المرشد على استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية، وفقًا لـ”العربية”.

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4 إستراتيجيات لتخصيص التدفقات النقدية

وأضاف أن أولويات “أرامكو” لتخصيص التدفقات النقدية واضحة لم تتغير منذ الطرح الأولي، وتبدأ بـ:

– المحافظة على الإنفاق الرأسمالي لاستدامة الأعمال.

– المحافظة على توزيع أرباح مستدامة ومتنامية.

– الإنفاق الرأسمالي لنمو الأعمال.

– تخفيض نسبة الدين أو توزيع أرباح إضافية أو الاثنين معًا.