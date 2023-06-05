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بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب لطلاب الثانوية

بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب لطلاب الثانوية

بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب لطلاب الثانوية
١١:٢٣:٣١ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في الاختبار التحصيلي المحوسب لطلاب وطالبات الثانوية.

وتركز أسئلة التحصيلي على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، وذلك في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية العلمي.

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الأسئلة تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة

وتغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية 20% من الصف الأول و30% من الصف الثاني و50% من الصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على المواد.

وفي الاختبار التحصيلي الرقمي؛ يكون للمستفيد (فرصة واحدة للغة العربية، وفرصتان للغة الإنجليزية) فقط، والباقي عن طريق الاختبارات الورقية للاختبارات الرسمية.

أما ما يخص الاختبار التحصيلي المحوسب الاستثنائي؛ فيكون لمن لم يسبق له أداء الاختبار.

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خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي

وفيما يلي خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني إلى مركز القياس.

-اضغط على كلمة ملف المستفيد.

-اكتب البيانات الشخصية بشكل صحيح.

-انقر على تسجيل الدخول ثم إنشاء حساب جديد.

-اضغط على الاختبارات المتوفرة.

-اختر نوع الاختبار سواء إليكتروني أو ورقي ثم الضغط على متابعة.

-قم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط.

-حدد اليوم المناسب للاختبار مع تحديد مدينتك.

-وافق على ملخص الحجز بعد الاطلاع عليه.

-اضغط على تأكيد الحجز ثم انقر على التالي.

-قم بدفع الرسوم المستحقة للاختبار.

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