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منها 180 ألفًا لدراسة الأبناء سنويًا.. 400 وظيفة بمختلف التخصصات في “نيوم” بهذه المزايا
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منها 180 ألفًا لدراسة الأبناء سنويًا.. 400 وظيفة بمختلف التخصصات في “نيوم” بهذه المزايا

منها 180 ألفًا لدراسة الأبناء سنويًا.. 400 وظيفة بمختلف التخصصات في “نيوم” بهذه المزايا

منها 180 ألفًا لدراسة الأبناء سنويًا.. 400 وظيفة بمختلف التخصصات في “نيوم” بهذه المزايا
١٢:٠٦:٢٨ م، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

برواتب وبدلات ومزايا تنافسية، أعلنت شركة نيوم عن فتح التقديم لشغل 410 وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت أن الوظائف تأني ضمن برنامج تدريب للخريجين في مختلف التخصصات “الإدارية والتقنية والهندسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

المجالات الوظيفية

– وظائف إدارية.

– وظائف تقنية.

– وظائف هندسية.

– وظائف فنية ومساندة.

التخصصات المطلوبة

– المالية.

– المحاسبة.

– القانون.

– الاقتصاد.

– الهندسة.

– التسويق.

– الإعلام.

– الإحصاء.

– الإدارة العامة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– العلاقات العامة.

– الرياضيات.

– الموارد البشرية.

– التطوير التنظيمي.

– العلوم الإكتوارية.

– إدارة المشاريع.

– نظم المعلومات الإدارية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– نظم معلومات الحاسب.

– بالإضافة لكافة التخصصات الأخرى ذات الصلة.

مزايا العمل في نيوم

– رواتب وبدلات تنافسية.

– سكن مجاني.

– نقل مجاني.

– تذاكر وبدل سفر سنوي.

– وجبات مجانية “فطور، غداء، عشاء”.

– تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.

– تغطية تكاليف دراسة الأبناء “60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال”.

– مكافأة سنوية 20-30% “حسب الأداء”.

– خطة توفير “خطة حوافز طويلة الأجل”.

– تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

– إجازة سنوية 30 يومًا.

– إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.

رابط التقديم على وظائف نيوم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف نيوم:

1- من خلال الموقع الرسمي: ( اضغط هنا )

2- أو من خلال موقع لينكدإن: ( اضغط هنا )

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