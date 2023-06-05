أعلاها 44.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في الأحساء والصمان.

وسجل 43 درجة في مكة المكرمة والدهناء و42 في حفر الباطن والخرج، و41 في الرياض والمدينة والدمام والتنهات ووادي الدواسر.

كما سجل 40 درجة في العلا وينبع وشرورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 27 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 17 والباحة 19 درجة مئوية.

الطائف والقريات وبيشة 20 وطريف 21 درجة مئوية.

أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

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الأمطار تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

حذر المركز من تساقط أمطار وتقلبات جوية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.