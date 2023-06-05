جريمة نكراء في الكويت.. المؤبد لوافد مصري اعتدى على 6 أطفال جنسيًا

تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة كويتية بالسجن المؤبد بحق وافد مصري يعمل في وزارة التربية بتهمة استدراج أطفال من جنسيات مختلفة والاعتداء عليهم جنسيًا.

وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد قضت محكمة الجنايات بالمؤبد على “إمام” مصري الجنسية، لاستدراجه طفلاً من الوافدين في “الجهراء” إلى المسجد، والاعتداء عليه.

وكانت الشرطة الكويتية ألقت القبض على المتهم بعد أن طاردته وحاصرته أثناء محاولته الهرب من “منفذ السالمي”، بهدف مغادرة البلاد.

ووفق “العربية”، فإن الرجل قد يكون هو نفسه الذي ألغت محكمة الاستئناف في 4 مايو الماضي، حكمًا بإعدامه، واستبدلته بسجنه مدة 10 سنوات في قضية واحدة.

المتهم كان يخطف الأطفال ويعتدي عليهم جنسيًا

وسبق وأن تم اتهامه بخطف طفل وافد والاعتداء عليه، وقضت مجددًا بحبسه مع الشغل والنفاذ، على حد ما ذكرت صحيفة “القبس” عمن تم اتهامه باعتداءات أخرى قام بها أيضًا.

وكانت محكمة الجنايات، قضت قبل أشهر بإعدام الوافد المصري الذي اعتقلته في أكتوبر الماضي، لقيامه باعتداءات جنسية على عشرات الأطفال.

وتم التعرف عليه من خلال أحد ضحاياه، وهو باكستاني عمره 8 سنوات، واكتشف والده الجريمة فأبلغ وزارة الداخلية بالواقعة.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن المتهم الذي دخل الكويت منذ 9 أعوام، عمل في وزارة التربية بإحدى مدارس الجهراء، واتتقل إلى الفروانية وخيطان ليصطاد ضحاياه من الصغار.

وكان يقوم بالتعدي علي ضحاياه جنسيًا وفق أقوال الأطفال الذين تعرفوا عليه بعد اكتشاف جرائمه وافتضاح أمره.

5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضد المتهم

واعترف المتهم، للمحققين باستدراجه الأطفال كلاً على حدة إلى بنايات منزوية أو سلالم عمارات ويعتدي عليهم تحت التهديد.

وقررت النيابة العامة حجزه على ذمة قضية واحدة، إلا أن رجال المباحث سجلوا لاحقاً 5 قضايا أخرى تقدم بها أولياء أمور آخرين ضده.