لطالبي الحصول على تمويل.. توضيح مهم من بنك التنمية الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن الإجراء الواجب اتباعه عند التقدم بطلب الحصول على تمويل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين لديه طلب بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ ولم تكتمل الموافقات.

وذلك علمًا بأنه تواصل مع جهة الكفالة ولم تصلهم أي شيء من البنك؟.

وقال حساب “العناية بالعملاء” عبر موقع “تويتر”:

“بعد رفع مستندات التمويل، يلزم التأكد من حفظ واعتماد المستندات ليتم إرسال الطلب إلى جهة عمل الضامن”.

منتجات بنك التنمية الاجتماعية

ويعنى البنك بتمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج،

وتقديم خدمات مالية وغير مالية، وبرامج ادخارية هادفة وفعالة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة.

ويقدم البنك باقة من المنتجات للأفراد منها:

التمويل الاجتماعي وهو تمويل بدون رسوم مخصص للفئة الأشد حاجة ويصل إلى 60 ألف ريال، ويتضمن المنتجات التالية:

-تمويل الزواج.

-تمويل الأسرة.

-تمويل الترميم.

-آهل.

-كنف.

-ويمكن للأفراد الحاصلين على التمويل الاجتماعي الحصول أيضًا على منتج زود الإدخاري.

-تمويل العمل الحرّ وهو تمويل لدعم الأفراد والأسر الراغبين في العمل لحساب أنفسهم في مجالات العمل الحر، ويتضمن المنتجات التالية:

-منتج نفاذ “برسوم رمزية وبتمويل يصل إلى 150 ألف رال”، عبر مسارين:

الأعمال التخصصية بحد أقصى 60 ألف ريال.

النقل التشاركي بحد أقصى 150 ألف ريال.

-تمويل الأسر المنتجة بدون رسوم وبتمويل يصل إلى 50 ألف ريال.

ويُمكن للأسر الحاصلين على شهادة تسجيل الأسر المنتجة لدى البنك الحصول أيضًا على منتج زود للأسر المنتجة.