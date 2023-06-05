الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو بـ 4.01 .. استقرار معظم العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو بـ 4.01 .. استقرار معظم العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.01 .. استقرار معظم العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.01 .. استقرار معظم العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:١٥:١٤ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .
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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.18

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.12

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .
اقرأ أيضًا:

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.13

اقرأ أيضا:

اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وخلال الأيام الماضية سادت حالة من القلق في سوق العملات على خلفية قرارات “الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة، حيث يعد الدولار الذي يرتبط به سلة من العملات الأخرى شديد الحساسية تجاه هذه القرارات بالصعود أو الهبوط.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدولار السعودية العملات العملات الأجنبية المملكة اليورو

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