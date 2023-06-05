اليورو بـ 4.01 .. استقرار معظم العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي: درهم إماراتي 1.02 دينار بحريني 9.97 دينار كويتي 12.21 ريال عماني 9.76 ريال قطري 1.03 جنيه إسترليني 4.67 فرنك سويسري 4.13

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وخلال الأيام الماضية سادت حالة من القلق في سوق العملات على خلفية قرارات “الفيدرالي الأمريكي” بشأن الفائدة، حيث يعد الدولار الذي يرتبط به سلة من العملات الأخرى شديد الحساسية تجاه هذه القرارات بالصعود أو الهبوط.