استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة، كما كانت عليه أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

اقرأ أيضًا:

سوق الأسهم يغلق على انخفاض للأسبوع الثاني.. النفط يكسب والذهب يتراجع

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره أمس نحو 205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

اقرأ أيضًا:

“هبط متأثرا بتمرير صفقة الدين”.. الدولار يربك الأسواق رغم تراجع الذهب

ا