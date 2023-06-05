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استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 205 ريالات
٠٩:٥١:٤٨ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة، كما كانت عليه أمس الأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.37 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره أمس نحو 205.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.21، وعيار 14 بـ 137.05، وعيار 12 سجل 117.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7307 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,948 ريال.

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