على 11 منطقة.. خبير طقس يُحذر من أجواء متقلبة خلال الـ 24 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية وأجواء متقلبة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية متوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب مراصد الطقس فإنه يتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح الغد، تساقط أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

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الأمطار والرياح والبرد تشمل هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تتفاوت من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وتبوك وحائل.

وبين أن الحالة تمتد إلى القصيم والجوف والحدود الشمالية، وأنها تسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ونشاط للرياح على الشرقية والكويت.

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أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول.

وأضاف أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل.

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الأمطار تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

وحذر المركز من تساقط أمطار وتقلبات جوية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.