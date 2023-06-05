أهم 8 قيم أخلاقية يجب زرعها في الأطفال.. إليك أبرز الطرق والخطوات

تواصل – فرقق التحرير:

تلعب الأسرة الدور الأهم في غرس القيم الأخلاقية في شخصية الطفل منذ الصغر من خلال توجيهه وتقديم النصائح وقبل أي شيء ترجمة ذلك في عطوات عملية.

وفي تقرير نشره موقع (orchidsinternationalschool.com) يكشف عن القيم الأخلاقية الثمانية التي يجب أن تبدأ في تعليمها لطفلك منذ الصغر، ولماذا تشكل أهمية.

-يساعد غرس القيم الأخلاقية في الطفل في بناء شخصية إيجابية تتحلى بصفات طيبة مثل التعاطف والاحترام واللطف والتواضع.

-ويجعل هذا الطفل يميز بين الصواب والخطأ وبين الخير والشر، ويمكن أن يعزز في النهاية التفكير العقلاني والحكم غير المتحيز لديه.

-يوفر منظورًا يصوغ المواقف والمعتقدات تجاه مختلف جوانب الحياة.

-يعزز ثقتهم بأنفسهم ويساعدهم على البقاء إيجابيين حتى في المواقف الصعبة.

-يسمح للأطفال بتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح.

-يعمل كبوصلة أخلاقية تساعدهم على الابتعاد عن التأثير السلبي لأقرانهم أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المجتمع بشكل عام.

-من الطفولة المبكرة إلى البلوغ، يخضع التطور الأخلاقي للتطور المستمر من خلال دعم الأسرة وتوجيهها.

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طرق غرس القيم الأخلاقية عند الأطفال

إن غرس القيم الأخلاقية في طفلك يدور حول تطوير سمات الشخصية الإيجابية، وذلك من خلال الآتي.

-كن قدوة لهم

لا فائدة من تويه الطفل إلى أمر دون أن يصاحب ذلك ممارسة عملية من الآباء. يكتسب الأطفال سلوك التعلم بشكل أفضل من خلال مراقبة البيئة المحيطة بهم. كن قدوة حسنة لهم من خلال التحلي بالصدق والتواضع والمسؤولية والرحمة.

-شارك الخبرات الأخلاقية

قصص ما قبل النوم الأخلاقية حول موضوعات مثل الصدق والعدالة والمساعدة وما إلى ذلك جيدة، لكن مشاركة تجارب الحياة الواقعية الإيجابية أفضل. شاركهم تجارب حياتك لتعريف وتوجيه طفلك بالأخلاق التي تريد غرسها فيه.

-قصص ما قبل النوم

قصص ما قبل النوم هي واحدة من أقدم العادات وأكثرها فائدة للطفل، والقراءة المشتركة لقصص قصيرة ذات قيمة أخلاقية هي طريقة رائعة لنقل الأخلاقيات إلى دماغ طفلك الذي يتطور بسرعة.

-ترجمة عملية

دع الأطفال يترجمون هذه القيم بطريقة عملية. على سبيل المثال، أظهر لهم طرقًا للتواضع من خلال التحدث بأدب مع الآخرين، ومساعدة شخص محتاج، وتجنب التباهي بأفعال الخير، وما إلى ذلك.

-امتدح سلوكه أمام الأسرة

كافئ السلوك الجيد بشكل مناسب. وهذا لايستدعي بالضرورة تقديم هدية لطفلك. إذ يمكنك مناقشة السلوك الإيجابي له مع العائلة

ومشاركة ما فعله طفلك وتأثيره. عندما تمدح الأسرة الطفل، فإنها تعزز ثقته بنفسه واحترامه لذاته.

-التواصل بوضوح وفعالية

قم بتوصيل القيم الأخلاقية بطريقة يسهل على الطفل تفسيرها، عبر تبسيطها إلى لغة يستطيع الطفل فهمها بسهولة.

يمكنك استخدام أمثلة من حياة الطفل وتعليمه القيم الأخلاقية الكامنة وراءها وتأثيرها المحتمل.

-الاستخدام الذكي للوسائط

يمكن أن تكون وسائل الإعلام وتأثيرها على الأطفال والمراهقين إيجابية أو سلبية. يمكنك استخلاص دروس أخلاقية مفيدة.

على سبيل المثال، يمكن خلال مشاهد فيلم مع طفلك أو قراءة مقال على الإنترنت ينطوي على أخلاقيات عالية ويتضمن تأثيرات إيجابية،

ويمكنك تجربة هذا بشكل خاص مع الأطفال الأكبر سنًا.

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ما هي تلك القيم الأخلاقية الأساسية التي يجب أن يتعلمها الأطفال؟

القيم الأخلاقية يجب أن يتعلمها الأطفال

فيما يلي قائمة بالقيم الأخلاقية التي يجب على الآباء محاولة غرسها في أطفالهم.

1. الامتنان

الامتنان هو الاستعداد لإظهار التقدير والشكر لما لديع. يبدأ بالقناعة. ازرع الرضا والامتنان في طفلك من خلال تعليمه أن يكونوا شاكرًا لما لديه في الحياة.

2. الصدق

يجب أن يمارس الطفل الصدق باستمرار. تجاه والديهم ومعلميهم والمحيطين بهم. عرّف الطفل على أنه من الأفضل دائمًا قبول الخطأ بصدق بدلًا من الكذب.

وأظهر له كيف يمكنه أن يكون صادقًا مع معلمه وزملائه في الفصل.

3. المشاركة

المشاركة تعنى الاهتمام. وبالتالي، يجب أن يعرف الطفل أهمية المشاركة مع المحتاجين إليها. وهي فعل يجب أن ينشأ من نكران الذات.

يمكنك تعليم طفلك مشاركة ممتلكاته/ موارده مع الآخرين الذين قد يحتاجون بشدة إلى هذه الأشياء.

شجع الطفل على مشاركة ألعابه مع إخوته وأبناء عمومته أو التبرع ببعض الكتب والطعام والملابس للأطفال الفقراء.

4. التعاطف

التعاطف هو إبرزا المشاعر وتفهم مشاكل الآخرين وقضاياهم واهتماماتهم. لتربية طفل متعاطف،

عليك أن تكون متعاطفًا معه أولاً. استمع إلى مخاوفه وقضاياه ومشاكله، وحاول مساعدته، والتوصل إلى حلول متفق عليها بشكل متبادل.

5. الرحمة

الرحمة هو الشعور بالحب والاهتمام الذي تشعر به تجاه الآخرين. إنها خطوة تسبق التعاطف لأنك لاتشعر بمشاعر الشخص الآخر فحسب،

بل تسعى أيضًا لمساعدته في حل مشاكله. سيساعد تطوير هذه المشاعر الإيجابية طفلك على تطوير علاقات إيجابية مع الآخرين.

6. التعاون

التعاون هو مساعدة للآخرين لتحقيق هدف غالبًا ما يكون متبادلاً. التعاون في المنزل هو الخطوة الأولى نحو تنمية الشعور بالتعاون.

القيام بالأعمال المنزلية معًا والاستماع إلى مشاكل بعضنا البعض هي جانب من مظاهر التعاون التي يجب على الأسرة اتباعها. يساعد هذا الطفل على استخدام التفكير الجماعي: “نحن” بدلاً من “أنا”.

7. الاحترام

يجب أن يتعلم الطفل الصغير احترام كل فرد. ويمثل هذا خطوة حاسمة لتطوير علاقات اجتماعية ومهنية صحية عندما يكبر. التحدث بأدب مع سائق الحافلة المدرسية أو المساعدة في المنزل هو مثال يمكنك تقديمه لطفلك.

8. المساواة

المساواة جزء لا يتجزأ من العديد من القيم الأخلاقية، مثل العدالة.

إن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة من حيث الحقوق والفرص والمكانة أمر ضروري للقضاء على أفكار السيادة.

يمكنك فعل ذلك من خلال السماح لطفلك باللعب مع الأطفال الآخرين، بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية.

التفكير النقدي

تريد أن يتعلم طفلك مهارات التفكير النقدي، لكنه يحتاج المرء إلى مجموعة جيدة من القيم والمواقف لاستخدامها كنقطة انطلاق ومرجع.