أخطرها رقم 2.. أهم 4 أسباب لآلام الصدر

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كشفت وزارة الصحة عن أسباب الشعور بآلام في الصدر، والتي تستدعي استشارة الطبيب لتقييمها.

وحدد حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر”، أهم أسباب آلام الصدر، على النحو التالي:

-الشد العضلي في عضلات الصدر.

-مشاكل في القلب.

-التهابات الرئة.

-التهابات المعدة.

وأضاف: “لذا ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة سريريًا وتحديد ما يلزم لها”.

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أنواع أخرى من ألم الصدر

وفقًا لموقع “مايو كلينك” الطبي، فإنه عادةً يقل احتمال وجود مشكلة في القلب إذا صاحب ألم الصدر أيٌ مما يلي:

-مذاق لاذع في الفم أو الإحساس برجوع الطعام مرة أخرى إلى الفم.

-مشكلات في البلع.

-ألم يتحسن أو يزداد سوءًا مع تغيير وضع الجسم.

-ألم تزداد حدته مع التنفس العميق أو السعال.

-إيلام عند الضغط على الصدر.

-ألم يستمر عدة ساعات.

أما الأعراض المعتادة لحرقة المعدة، مثل الشعور بألم وحرقان خلف عظم الصدر، فمن الممكن أن تكون نتيجة وجود مشكلات في القلب أو المعدة.

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