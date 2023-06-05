توضيح مهم من “التأمينات” بشأن خطوات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن خطوات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يمكن تقديم طلب إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من قبل المشترك باتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وأضاف في الوقت نفسه، أن إعادة الدفعة المستلمة تكون خلال سنة من تاريخ التحاق المشترك بعمله الجديد.

توضح مهم حول إضافة مدة اشتراك

وكشفت المؤسسة أنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل وإتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وبينت أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

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توضح مهم من “التأمينات” حول إضافة مدة اشتراك

توضيح مهم لمن لم يصرفوا المعاش الشهري

وأكدت أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

1- أن يكون من أبناء المملكة.

2- توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

3 – ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

ء4- ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

5- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

6 – أن يكون قادرًا على العمل.

7 – ألا يكون قد بلغ سن الستين.

8 – التسجيل في الوزارة “من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل”.

9 – البحث بنشاط وجدية عن العمل.

10 – الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

11 – التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

1 – رقم الهوية الوطنية.

2 – اسم البنك ورقم الآيبان.

3 – العنوان وبيانات الاتصال.