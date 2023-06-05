تنبيه مهم لهؤلاء الأشخاص بشأن الضمان الاجتماعي المطور

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور كـ “فرد مستقل”.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وأضاف: “وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي”.

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شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي، والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

3 – أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

4 – أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

5 – ألا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

6 – يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

7 – ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

الفئات المستحقة للحصول على دعم البرنامج

1 – الأسر التي ليس لديها من يعولها.

2 – الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

3 – المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

4 – الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

5 – أسر المدمن والمسجون والغائب.

6 – الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

7 – الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

8 – المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

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