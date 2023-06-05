تنبيه متقدم لـ”الأرصاد”: أمطار على مكة والمدينة وهذه المناطق حتى الـ 10 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على مكة والمدينة وهذه المناطق:

1 – تبوك، وتشمل”تيماء”.

2 – مكة المكرمة، وتشمل، “بحرة وخليص”.

3 – المدينة المنورة، وتشمل “بدر العلا والعيص وخيبر”.

4 – منطقة الرياض، وتشمل “الخرج والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الجبيل والخبر والدمام والظهران والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق “.

اقرأ أيضًا:

توقعات بأمطار غزيرة وسيول.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني حتى الجمعة المقبل

الأمطار تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل.

اقرأ أيضًا:

سيول بمكة وجازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 12 منطقة بالمملكة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.