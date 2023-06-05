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“الزكاة والضريبة”: لا يجب دفع أي مبالغ إلا بعد التأكد من هذا الأمر
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“الزكاة والضريبة”: لا يجب دفع أي مبالغ إلا بعد التأكد من هذا الأمر

“الزكاة والضريبة”: لا يجب دفع أي مبالغ إلا بعد التأكد من هذا الأمر

“الزكاة والضريبة”: لا يجب دفع أي مبالغ إلا بعد التأكد من هذا الأمر
١١:٤٩:٣٤ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب هيئة الزكاة والضريبة مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الإيميل.

ونشر المستفيد بعض التغريدات متسائلاً: “هل الإيميل حقيقي أم لا؟”.

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ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وردًا على ذلك قال الحساب: عزيزي خالد، نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة”.

وأضاف: “يجب عدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA ، حيث إن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها”.

في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة .

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، استفسر بشأن آلية الإجراءات والرسوم على السلع المستوردة.

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الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

وأجابت الهيئة بقولها “إنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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