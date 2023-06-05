بعد قرار “أوبك بلس”.. مسؤول أمريكي يكشف هدف إدارة بايدن

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على أسعار النفط بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، بعد قرار أوبك بلس بخفض كبير على الإنتاج الخام.

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التركيز على الأسعار وليس على براميل النفط

وأضاف المسؤول: “نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي”.

وتابع: “نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب، وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين”.

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ارتفاع أسعار النفط دولارين

وسجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج.

وبعد قرار المجموعة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.29 دولار أو ما يعادل 3 في المئة لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار النفط قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.