الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن استمرار فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
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المؤهلات المطلوبة
– الثانوية العامة.
– الدبلوم وما يعادلها.
– البكالوريوس فما فوق.
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الوظائف الشاغرة
1- سكرتير تنفيذي.
2- أخصائي رياضي أول.
3- مدير تحليل الأعمال.
4- ممثل خدمات الصيدلية “الثانوية فأعلى – لا يشترط خبرة”.
5- سائق “الثانوية فأعلى”.
6- مراسل “الثانوية فأعلى”.
7- أخصائي المطالبات.
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طريقة التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مستشفى الملك خالد، عبر موقع المستشفى الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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