الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة
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الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة

الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة

الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة
٠٨:٢٩:٠٥ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن استمرار فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم وما يعادلها.

– البكالوريوس فما فوق.

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الوظائف الشاغرة

1- سكرتير تنفيذي.

2- أخصائي رياضي أول.

3- مدير تحليل الأعمال.

4- ممثل خدمات الصيدلية “الثانوية فأعلى – لا يشترط خبرة”.

5- سائق “الثانوية فأعلى”.

6- مراسل “الثانوية فأعلى”.

7- أخصائي المطالبات.

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طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مستشفى الملك خالد، عبر موقع المستشفى الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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