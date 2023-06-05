الشروط ورابط التقديم.. استمرار فتح باب التوظيف في مستشفيات وزارة الصحة

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن استمرار فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل وظائف في مختلف المجالات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم وما يعادلها.

– البكالوريوس فما فوق.

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الوظائف الشاغرة

1- سكرتير تنفيذي.

2- أخصائي رياضي أول.

3- مدير تحليل الأعمال.

4- ممثل خدمات الصيدلية “الثانوية فأعلى – لا يشترط خبرة”.

5- سائق “الثانوية فأعلى”.

6- مراسل “الثانوية فأعلى”.

7- أخصائي المطالبات.

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طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مستشفى الملك خالد، عبر موقع المستشفى الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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