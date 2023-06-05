لا شيء يعود إلى طبيعته.. لماذا يرفض الموظفون العمل من المكتب بعد كورونا؟

تواصل – فريق التحرير:

فرضت جائحة كورونا أوضاعًا استثنائية في العالم أجمع، كان من بينها اتخاذ المؤسسات وأصحاب الأعمال قرارًا يتيح للموظفين العمل عن بعد دون الحضور إلى مقر العمل.

لكن تلك الآلية لم تتوقف حتى بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، مع مطالبة الموظفين باستمرار تطبيقها، توفيرًا للوقت وعدم تكبد مشقة التنقل في الذهاب يوميًا إلى العمل.

وهذا كان محور الكتاب الجديد الصادر عن مؤسسة جالوب “صدمة ثقافية” (Culture Shock) حول ما اعتبره أكبر تحدٍّ لقيادة الأعمال في عصرنا، فقد تسببت جائحة كورونا في صحوة صدمت العالم: تغيير هيكلي في كيف وأين يعمل الناس ويعيشون.

لا شيء يعود إلى طبيعته

وعلق عبدالرحمن الحبيب عبر صحيفة “الجزيرة”، قائلاً: “شيء واحد نعرفه الآن على وجه اليقين: لا شيء يعود إلى طبيعته.

يكمن الخطر المباشر في أن معظم الموظفين سيعملون الآن كمستقلين أو عمال مؤقتين أكثر من كونهم موظفين مخلصين وملتزمين بالمؤسسة.

يزداد الخطر في إنشاء ثقافة أعضاء الفريق الواحد الملتزمين والعلاقات القوية في العمل، والخشية من تدهور العلاقات مع العملاء”.

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وأشار الحبيب كيف أن العامل تاريخيًا كان يعمل في المنزل، إلى أن جلبت الثورة الصناعية معها أعمال المصانع الماهرة التي تطلبت من الناس الانتقال لمسافة طويلة إلى مصنع أو مطحنة والعمل في الموقع.

وتابع: “ومع ذلك، حتى خلال القرن التاسع عشر وبعض القرن العشرين، استمر الكثير من الناس في العمل من المنزل لتقديم خدمات مثل غسيل الملابس والطعام لعمال المصانع.

لم يظهر مكتب العصر الحديث حتى القرن العشرين، مدفوعًا بالتطورات في التقنية مثل الكهرباء والهواتف ووسائل النقل العام”.

هل لا يزال التنقل كل يوم منطقيًّا؟

ومضى الحبيب إلى التساؤل: “هل لا يزال التنقل كل يوم منطقيًّا؟”، مدللاً باستطلاعات جالوب التي اظهرت أنه من بين الوظائف التي تتطلب القدرة على العمل عن بُعد، فإن العمل يومين إلى ثلاثة أيام تعمل على تحسين تفاعل الموظفين.

ولكن في مكان العمل الحالي خمسة أيام في المكتب أظهرت أدنى مستويات المشاركة.

وأوضح أن “التنقل أصبح أكثر إرهاقًا، والازدحام المروري يزاد سنة تلو أخرى في جميع مدن العالم تقريبًا.

وأفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن متوسط التنقل في اتجاه واحد إلى العمل كان 27.6 دقيقة عام 2019؛ وهذا يمثل زيادة بنسبة 10% عن عام 2006. أي 230 ساعة في السنة من وإلى العمل – ما يعادل 29 يوم عمل من ثماني ساعات تقريبًا”.

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وذكر الحبيب، أن أصحاب العمل لايدرجون عادةً الوقت الذي يقضيه الموظفون في حركة المرور أو في القطارات للذهاب للعمل. لذلك، أدت أوقات التنقل المتزايدة إلى الضغط على أوقات الفراغ.

ووجدت الأبحاث أن رضا الناس عن وقت فراغهم ينخفض بشكل ملحوظ مع زيادة وقت تنقلهم.

كما ترتبط التنقلات الطويلة بارتفاع ضغط الدم والتوتر والغضب وتيبس الرقبة والتعب وآلام أسفل الظهر والسمنة.

وجدت جالوب أن التنقلات لمدة 45 دقيقة أو أكثر مرتبطة برفاهية عامة سيئة بالمزاج اليومي والصحة. عام 2022.

ووجدت أن التنقل لمدة 30 دقيقة فقط مرتبط بزيادة التوتر والغضب. أما بعد التمكن من تجنب التنقل أثناء الوباء، فحتى نصف ساعة صارت لا تطاق بالنسبة لكثير من الناس.

إلغاء العمل بالطريقة التقليدية

لذا فإن ما خلص إليه كثير من العاملين في المكاتب الذين أيقظتهم تجربة إلغاء التنقل اليومي أثناء جائحة كورونا، أنه “لا يجب أن يتم العمل بهذه الطريقة”.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في وظائف جاهزة عن بُعد، وجدت جالوب أنه لتحقيق أقصى قدر من مشاركة الموظفين، فإن الجمع بين الحضور الشخصي والعمل عن بُعد يعمل بشكل أفضل.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب التعاون المشترك، فإن يومين إلى ثلاثة أيام في المكتب تعزز نتائج المشاركة والرفاهية.