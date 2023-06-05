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هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ “الخثلان” يوضح

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هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ “الخثلان” يوضح

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ “الخثلان” يوضح

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ “الخثلان” يوضح
٠٨:٠٨:٣٨ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أنه بخصوص مسألة هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؛ ففيها خلاف.

جمهور العلماء يرى أن الحج يجب على الفور

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن جهور العلماء يرى أن الحج يجب على الفور،

بينما رأي الشافعية أنه يقتضي التراخي، وأن الصواب هو قول الجمهور بأن الحج يقتضي الفورية.

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وأضاف أن هناك من يقول كيف يكون الحج واجب على الفورية، والنبي صلى الله لعيه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة.

وبين أن ذلك رغم أن الحج فُرض في السنة السادسة من الهجرة، مجيبًا على هؤلاء بالآتي:

الحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة

أولاً – القول بأن الحج فُرض في السنة السادسة محل نظر، والأرجح أن الحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة.

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سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لحجه

ثانيًا – سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لحجه أنه كان في العام التاسع منشغلًا باستقبال الوفود التي كانت تفد إليه من الجزيرة العربية لتعلن إسلامها.

وذلك إضافة إلى وجود مظاهر للشرك التي كانت لا تزال بالبيت الحرام وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة.

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحج وإلا وقد تم تطهير بيت الله من آثار الشرك، لذا بعث أبا بكر في السنة التاسعة، أميرًا على الحج.

ونادى الصديق رضي الله عنه، في الناس ألا يحج بالبيت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

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