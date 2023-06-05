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غدًا.. اختبارات شفوية وعملية في مكة والتحريري مطلع الأسبوع

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غدًا.. اختبارات شفوية وعملية في مكة والتحريري مطلع الأسبوع

غدًا.. اختبارات شفوية وعملية في مكة والتحريري مطلع الأسبوع

غدًا.. اختبارات شفوية وعملية في مكة والتحريري مطلع الأسبوع
٠٨:٠٠:٤٩ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ، غدًا الثلاثاء، الاختبارات الشفوية والعملية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي في مدارس مكة المكرمة ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

يأتي ذلك على ضوء قرار وزارة التعليم بتقديم موعد الاختبارات التحريرية في مكة المكرمة، على أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وأوضحت أن ذلك يأتي بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، تزامنًا مع موسم حج هذا العام.

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الاختبارات العملية والشفوية

وتشمل الاختبارات العملية والشفوية الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأكدت الوزارة، أهمية إجرائها خلال حصص اليوم الدراسي المعتاد، على أن ترصد مباشرة في نظام نور الإلكتروني، بحسب صحيفة “عكاظ”.

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آخر موعد لاستلام اختبارات المواد التحريرية

إلى ذلك، حددت الوزارة الخميس القادم كآخر موعد لاستلام النسخة الورقية لأسئلة اختبارات المواد التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الحالي ونماذج الإجابة من قبل المعلمين والمعلمات.

يشار إلى أن الوزارة حددت الخميس 26/ 11/ 1444هـ، نهاية الدراسة والاختبارات في المدارس التي تقع في “مكة المكرمة، وبحرة، والجموم، والكامل”.

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