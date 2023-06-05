3 % ارتفاعًا في أسعار النفط.. و”برنت” يسجل 78 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج.

وبعد قرار المجموعة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.29 دولار أو ما يعادل 3 في المئة لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار النفط قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2 في المئة ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.

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يبدأ في يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.. تفاصيل الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط

في سياق متصل ، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج الخام، جاء بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس أمس الأحد، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م.

وكذلك ما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر إبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م.

ومدت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م.

9 ملايين برميل

وتقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا..

وذلك ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد..

وبذلك يصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، حسب “واس”.

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