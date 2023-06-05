الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز
“العفو الدولية” تحذر من ارتفاع مميت لدرجات الحرارة في باكستان
ثالث أقل الدول.. 1% نسبة تضخم أسعار الغذاء بالمملكة
ارتفع 400%.. “الصحة”: زيادة عدد المؤمّن عليهم إلى هذا الرقم
اختصاصي موارد يوضح سُلّم الرواتب في التنظيم الخاص بتسكين موظفي الدولة بعقود
سيول بمكة وجازان.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 12 منطقة بالمملكة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز

قبل صرف دفعة يونيو.. توضيح مهم من حساب المواطن للمسجلين في برنامج حافز
٠٧:٢٢:٥٤ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه للمستفيدين عند التسجيل ببرنامج حافز، وذلك قبل أيام من صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان تسجيل أحد أفراد الأسرة ببرنامج حافز يؤثر على حساب المواطن؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

برنامج حافز

ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا لدعم، وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.

ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل، حيث إن الهدف الأساس من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية شهريًا

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

اقرأ أيضًا:

الطالب خارج المملكة هل يستحق دعم حساب المواطن؟

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن دفعة مايو من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

«الجوازات» تكشف حقيقة إلغاء «تصريح السفر للمطلقة»

٠٧:٣٥ م، السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
وزير الصحة يُعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض

وزير الصحة يُعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض

٠٢:٤٩ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
«العقاري»: دعم «سكني» يحتسب ضمن الدخل في «التمويل المسؤول»

«العقاري»: دعم «سكني» يحتسب ضمن الدخل في «التمويل المسؤول»

٠١:٠٩ م، الخميس، ١٦ أغسطس ٢٠١٨
حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب يسقط والنفط يعاني وبنوك المملكة تتقدم

حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب يسقط والنفط يعاني وبنوك المملكة تتقدم

٠٥:١٥ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *