خدمة اليوم.. 3 خطوات لطلب تأشيرة حج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات لطلب تأشيرة حج بيت الله الحرام من أي دولة على مستوى العالم.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن الممثليات ومكاتب الحج من إدخال ومعالجة بيانات طالبي تأشيرات الحج.

وأضافت أن الخدمة تقدمها لتمكن الجهات المختصة من التحقق من صحتها من مختلف دول العالم، وربطها بالجهات الداخلية في المملكة، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة.

2 – تتبع المسار: التالي، أفراد، ثم مواطن او مقيم، ثم طلب تأشيرة حج.

3 – تتبع تعليمات الموقع.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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