ثالث أقل الدول.. 1% نسبة تضخم أسعار الغذاء بالمملكة

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سجلت أسعار الغذاء بالمملكة ثالث أقل نسب التضخم في العالم بـ 1% حسب بيانات حديثة للبنك الدولي.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد ارتفعت معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

أكثر وأقل الدول في معدلات التضخم

وسجلت فنزويلا وهي الأعلى في نسبة التضخم ارتفاعًا بنسبة 426%، يليها لبنان 350% ثم الأرجنتين 115% ثم إيران 71.5% ثم مصر 54.7%.

وجاءت أقل الدول تضخمًا الهند بنسبة 3.84% ثم قطر 1.71%، ثم السعودية 1% ثم الصين 0.4% ثم روسيا 0.01%.

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الأزمات الغذائية

ويقدم إصدار عام 2023 من التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية، وهو تقرير سنوي من الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، ملخصات عن أزمات الغذاء التي وقعت في عام 2022 على مستوى المناطق.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد الأشخاص في البلدان والأقاليم الواردة في التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 257.8 مليون شخص في عام 2022 مقارنة بما بلغ 192.8 مليون شخص في عام 2021.

وقد زاد هذا العدد إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016، وذلك على الرغم من البيانات الواردة من مجموعة أكبر من البلدان.

وزادت النسبة المئوية للسكان الذين تم تحليلهم في المرحلة 3 أو المرحلة الأعلى أو المرحلة المعادلة من عملية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي كل سنة، حيث تضاعفت من 11.3% في 2016 إلى 22.7% في 2022.

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أسباب الزيادة

وأشار التقرير إلى أن أسباب هذه الزيادة معقدة ومتشابكة، حيث تضافرت الصراعات والصدمات الاقتصادية الوطنية والعالمية والظواهر المناخية المتطرفة.

حيث تسببت في زيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع.

ومن بين العوامل الرئيسية الدافعة إلى ذلك، لا يزال الصراع وانعدام الأمن من العوامل الأكثر أهمية.

وأشار التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، كان هناك ما يقدر بنحو 53.2 مليون نازح داخليًا، معظمهم مشردون بسبب الصراعات، في 25 بلدًا تعاني من أزمة غذائية.

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نسبة التضخم الغذائي (ارتفاع أسعار الغذاء) في دول العالم 2022

روسيا: -0.01%

الصين: 0.4%

السعودية: 1%

قطر: 1.71%

الهند: 3.84%

كوريا الجنوبية: 5%

سويسرا: 5.4%

الإمارات: 5.78%

البرازيل: 5.88%

الولايات المتحدة: 7.7%

أستراليا: 8%

كندا: 8.3%

اليابان: 8.4%

المكسيك: 10.05%

إيطاليا: 11.9%

إسبانيا: 12.9%

النمسا: 13.2%

فرنسا: 14.9%

ألمانيا: 16.8%

السويد: 16.8%

المملكة المتحدة: 19%

أوكرانيا: 22.2%

باكستان: 48%

تركيا: 53.92%

مصر: 54.7%

إيران: 71.5%

الأرجنتين: 115%

لبنان: 350%

فنزويلا: 426%