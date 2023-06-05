ارتفع 400%.. “الصحة”: زيادة عدد المؤمّن عليهم إلى هذا الرقم

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أكدت وزارة الصحة، وجود زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص المُؤمّن عليهم، بلغت نحو 400%.

11.5 مليون مُؤمّن عليهم في 2022

وأوضحت الوزارة أن الشريحة ارتفعت من ثلاثة ملايين مُؤمّن عام 2011 إلى 11.5 مليون مُؤمّن عام 2022، منهم تسعة ملايين زائر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، فهد الجلاجل، بديوان الوزارة في المدينة الرقمية في مدينة الرياض.

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مستجدات برنامج التحول الصحي

وناقش اللقاء مستجدات برنامج التحول الصحي، وبرنامج التوطين في القطاع الصحي، ومشاريع مشاركة القطاع الخاص، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت وزارة الصحة بأن هذا اللقاء يعد الـ18 من سلسلة اجتماعات الوزير مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية، والتي نتج عنها 117 مبادرة تمت متابعة تنفيذها بشكل مشترك.

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لقاءات دورية مع المستثمرين من القطاع الخاص

وأضافت أن اللقاء يهدف إلى استكمال ما عزمت عليه الوزارة من إشراك القطاع الصحي الخاص في منهجية وإستراتيجية الوزارة المستقبلية.

حيث تم استعراض دراسة لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي الخاص والمقترحات والتوصيات الخاصة بها.

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أهداف اللقاءات الدورية مع المستثمرين

وتهدف هذه اللقاءات الدورية مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية إلى:

– سماع المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع لوضع الخطط والحلول والممكنات اللازمة.

– إيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص.

– توفير الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

– تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يسعى من خلال مبادراته لتمكين جميع الشركاء بالقطاع.

– خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بتسهيل الحصول على الخدمات الصحية ورفع جودتها وكفاءتها.