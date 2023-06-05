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خلال أيام.. “لينوفو” تطلق أحدث لاب توب بإمكانيات فائقة
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خلال أيام.. “لينوفو” تطلق أحدث لاب توب بإمكانيات فائقة

خلال أيام.. “لينوفو” تطلق أحدث لاب توب بإمكانيات فائقة

خلال أيام.. “لينوفو” تطلق أحدث لاب توب بإمكانيات فائقة
٠٤:٢٣:١٩ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “لينوفو” أنها ستطلق أحدث إصداراتها جهاز لابتوب Lenovo Yoga Book 9i  خلال الأيام القادمة، وقالت إن الجهاز سيكون إضافة تابعة للعلامة التجارية.

تم عرض الجهاز في معرض  CES 2023.

ويتميز بتصميم OLED ثنائي الجانبي بقياس 13 بوصة ومدعوم بمعالج Intel Core i7. .

بعد إصداره، ستعمل لينوفو على إطلاق جهاز لاب توب أكثر بأسعار معقولة يسمى Yoga Air 14s 2023.

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مميزات لاب توب Yoga Air 14s 2023

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يعد Yoga Air 14s جهاز لابتوب فاخر وخفيف الوزن بمواصفات قوية، ومن أهم مميزاته:

سيتم تزويده بشاشة OLED بدقة 3K، ومعالج سلسلة Ryzen 7.

سيقدم الجهاز الجديد Lenovo Yoga Air 14s 2023 تصميمًا أنيقًا، يتميز بشاشة حادة ورفيعة الحواف.

تبلغ مقاسات الشاشة على اللابتوب 14.5 بوصة وتوفر دقة 3K، مع معدل تحديث 90 هرتز و100% من مجموعة الألوان P3. يمكن للوحة OLED الذهاب إلى إضاءة ساطعة تصل إلى 600 نيت، وتدعم اللمس.

يتميز هذا الحاسوب المحمول بنظام الصوت المتكامل لستة مكبرات صوت.

يعتمد على تقنية CNC في الجسم ويزن 1.3 كجم.

يعمل حاسوب السلسلة Yoga بمعالج AMD R7 7840S الذي تم تصنيعه خصيصًا، وهو نسخة معبأة بتكنولوجيا FP8 من معالج R7 7840U.

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القرص الصلب والبطارية

يحتوي اللاب توب أيضًا على 32 جيجابايت من الذاكرة.

وقرص صلب بسعة 1 تيرابايت.

وبطارية سعة 70 واط في الساعة.

ومحول طاقة بقوة 65 واط.

يعد معالج R7 7840S معالجًا عالي الأداء مصممًا للحواسيب المحمولة الرفيعة والخفيفة.

لم تعلن لينوفو عن تاريخ الإطلاق أو السعر للحاسوب المحمول. ونتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في الصين في الأيام القادمة.

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