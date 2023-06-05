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احذرها.. أخطاء شائعة وخطيرة عند تسخين الأكل في “الميكروويف”
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احذرها.. أخطاء شائعة وخطيرة عند تسخين الأكل في “الميكروويف”

احذرها.. أخطاء شائعة وخطيرة عند تسخين الأكل في “الميكروويف”

احذرها.. أخطاء شائعة وخطيرة عند تسخين الأكل في “الميكروويف”
٠٤:١٦:١٧ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت لنا أجهزة “الميكروويف” العديد من الخيارات السريعة عند إعداد الطعام، أو تسخينه، بدلاً من فعل ذلك فوق نار هادئة مثلما كان يحدث في السابق.

وعلى الرغم من أن “الميكروويف” أتاح لنا السرعة التي تتوافق مع العصر الذي نعيش فيه، إلا أنها تُعرّض صحّتنا للخطر إذا ما لم نلتزم ببعض الإرشادات البسيطة.

القواعد عند تسخين الأطباق في الميكروويف

وتعرض لنا الخبيرة الفرنسية في علم الفيروسات، أوسين سوريل، بعض القواعد التي يجب اتباعها عند إعادة تسخين أي طبق، وأشارت إلى أن هناك خطأ شائعًا قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية.

وأضافت في منشور لها على إنستجرام، أنه يجب أن يتم حفظ الطعام في درجة برودة معينة، وفقًا لقواعد الصحة المتعارف عليها، لتجنب أي مخاطر، فإن “نفس الشيء ينطبق على تسخينه”.

وتقول هذه الاختصاصية إنه عند إعادة تسخين طبقك في الميكروويف، عليك أن تكون حريصًا على نوعية الصحن الذي تستخدمه “وقبل كل شيء عدم ارتكاب خطأ شائع جدًا، وهو ما نفعله جميعًا.. عدم تغطية الطبق”.

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وضع غطاء عند تسخين طبق في الميكروويف

وفي شرحها لأحد مقاطع الفيديو، كشفت سوريل سبب أهمية تغطية الأطباق التي نعيد تسخينها في الميكروويف.

فـ”بدون تغطية الأكل، لا يمكن الحصول على درجة حرارة موحدة في الطعام، ما لا يسمح بقتل جميع البكتيريا الموجودة في الطعام بنفس قوة الحرارة”.

وتضيف: “يحافظ الغطاء على الرطوبة في الوعاء، ويساعد على منع الطعام من الجفاف عند إعادة تسخينه”.

وتوضح أيضًا أن إعادة التسخين في فرن الميكروويف، دون غطاء، لا يضمن درجة حرارة موحدة في جميع أنحاء الطعام، ولا يسمح، في هذه الحالة، بالتعقيم الناتج عن إعادة التسخين في المقلاة.

لذلك توصى بإعادة تسخين الطعام في وعاء مغطى حتى يخرج البخار، إذ أن ذلك، يعتبر علامة على الوصول إلى درجة حرارة عالية في كل مكان (داخل الطبق).

وتخلص الاختصاصية بالقول: “في المرة التالية التي تعيد فيها تسخين شيء ما في الميكروويف، فكر في استخدام غطاء”.

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كيف تنظف الميكروويف بسرعة؟

وأوصت سوريل كذلك بتنظيف الميكروويف بانتظام، خاصة إذا كنت تستخدمه كثيرًا.

وقد يحدث أن ينتهي المطاف بقطع من الطعام المتعفن على جدران الجهاز، وإذا لم تقم بإزالتها بسرعة، فإن الرطوبة الناتجة عن إعادة تسخين طبق آخر ستشجع نمو البكتيريا.

لذلك من الأفضل التخلص من تلك البقايا بأسرع ما يمكن وهذا يتطلب مسحه بشكل منتظم.

وللتنظيف بشكل جيد وسريع، “قم بتسخين الماء الممزوج بعصير الليمون في الميكروويف. سوف يتبخر هذا الخليط على جدران الجهاز”، وبعدها، كل ما عليك فعله هو مسحه بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة.

طريقة تنظيف الميكرويف - قلم الثقافة - موقع أقلام - أقلام لكل فن قلم

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