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انهيار أرضي يبتلع 19 شخصا في هذه الدولة

انهيار أرضي يبتلع 19 شخصا في هذه الدولة

انهيار أرضي يبتلع 19 شخصا في هذه الدولة
٠٢:٥٤:٤٩ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لقي 19 شخصا مصرعهم، بسبب انهيار أرضي ضرب منطقة ريفية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

انهيار أرضي في الصين:

وأعلنت السلطات الصينية أن انهياراً أرضياً، وقع في منطقة ريفية جبلية بمقاطعة ليشان بمقاطعة سيتشوان، حيث تتساقط الأمطار باستمرار على مدار الأسابيع الماضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية أنه تم حشد أكثر من 180 شخصاً للمساعدة في العثور على المدفونين تحت الأنقاض في عملية انتهت بعد ظهر أمس الأحد.

وأفاد التلفزيون الصيني أن القتلى جميعهم، على ما يبدو من العاملين في شركة جينكايوان للتعدين.

وذكرت قناة “سي سي تى فى” التليفزيونية ان “الانهيار الأرضى وقع على قمة جبل في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان”، لافتة إلى انتهاء عمليات البحث والبدء في إجراء تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

يذكر أن جنوب غربي الصين عرضة دائما  للانهيارات الأرضية مع استمرار المناخ الرطب الممطر.

ويأتي على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت تحولات واسعة النطاق للأراضي بسبب الزراعة وإزالة الغابات والمشاريع الهندسية.

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