الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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حريق بمنشأة طاقة روسية في منطقة بيلجورود
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حريق بمنشأة طاقة روسية في منطقة بيلجورود

حريق بمنشأة طاقة روسية في منطقة بيلجورود

حريق بمنشأة طاقة روسية في منطقة بيلجورود
٠٣:٠٠:٤٨ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الإثنين، أن حريقا نشب بمنشأة طاقة روسية في المنطقة.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا بدأت بالفعل عمليتها العسكرية واسعة النطاق في 4 من يونيو الجاري.

إعلان روسي وهجوم أوكراني

وفي المقابل، قالت روسيا إن قواتها أحبطت هجوما كبيرا لأوكرانيا، كان قد استهدف جنوب منطقة دونيتسك، وحسب التصريحات الروسية، شنت أوكرانيا هجومها باستخدام ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

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ويوم السبت الماضي، أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، عن دوي انفجارات في منطقة جيتومير تشيرنيهيف، معلومات أولية عن حريق في مبنى من 10 طوابق في منطقة دارنيتسيا بالعاصمة.

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية

وأشار إلى سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد اختراق طائرات مسيرة للدفاعات الجوية،

وسط سماع دوي انفجار في سماء المنطقة القريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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