الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“دروب” تعلن 8 عن دورات تدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة
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“دروب” تعلن 8 عن دورات تدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

“دروب” تعلن 8 عن دورات تدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

“دروب” تعلن 8 عن دورات تدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة
٠٣:٠٠:٥٣ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن برنامج مسار تطوير اللغة الإنجليزية، وهو مسار شامل يحتوي على 8 دورات تخصصية في اللغة الإنجليزية عن بعد بمجموع 21 ساعة تدريبية مع شهادة اجتياز معتمدة، تشمل ما يلي:

– اللغة الإنجليزية للمبتدئين (الاستماع)
– مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية
– اللغة الإنجليزية للمبتدئين (القراءة والاستيعاب)
– اللغة الإنجليزية للمبتدئين (القواعد)
– استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية
– اللغة الإنجليزية للمبتدئين (الكتابة)
– مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمتبدئين
– الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)

المزايا:

– تدريب عن بعد في اللغة الإنجليزية للرجال والنساء من كافة المناطق.
– تشمل (8) دورات تخصصية في (الكتابة، الاستماع، القراة، الاستيعاب، القواعد، المحادثة، الاستعداد لاختبار آيلتس).
– شهادة شاملة معتمدة للمسار بالكامل عند الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

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نبذة عن دروب:

منصة وطنية حكومية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل.

وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية.

كما يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم عن طريق الرابط: إضغط هنا

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