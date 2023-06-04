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عاجل.. ترحيل مئات الوافدين من 8 جنسيات.. ماذا يحدث في الكويت؟
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عاجل.. ترحيل مئات الوافدين من 8 جنسيات.. ماذا يحدث في الكويت؟

عاجل.. ترحيل مئات الوافدين من 8 جنسيات.. ماذا يحدث في الكويت؟

عاجل.. ترحيل مئات الوافدين من 8 جنسيات.. ماذا يحدث في الكويت؟
٠٢:٣١:٥٨ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام كويتية عن  مصادر أمنية أن وزارة الداخلية قامت بترحيل 680 وافداً إلى بلدانهم.

ترحيل الوافدين:

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية، فقد تم ترحيلهم  خلال 3 أيام من 27 حتى 29 مايو الماضي.

وأوضحت المصادر أن المبعدين يمثلون 8 جنسيات آسيوية وأفريقية، وصدرت بحقهم قرارات بالإبعاد.

وفي تفاصيل القرار فقد كانوا محتجزين في سجن طلحة، منوها  أنه جرى تبصيمهم وتصويرهم وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعملية إبعادهم خلال وقت قياسي.

ونوهت أنه جرى ترحيلهم إلى أوطانهم عبر خطوط الطيران المختلفة.

وتنوعت أسباب إبعادهم بسبب:

-الإبعاد الإداري

– صدور أحكام قضائية جنائية.

–  مخالفة قانون الإقامة والعمل.

وأوضحت المصادر أيضا أن ترحيل هذا العدد الكبير من الوافدين خلال 3 أيام فقط يعتبر أكبر حركة إبعاد جرت خلال السنوات الأخيرة من حيث العدد.

ونوهت أن ذلك يؤكد التطور الكبير الذي شهده سجن الإبعاد خلال السنوات الأخيرة من حيث سرعة إنهاء إجراءات ترحيل المبعدين، وعدم مكوثهم خلف القضبان لفترات طويلة.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية الكويت ترحيل الوافدين جنسيات آسيوية مئات الوافدين

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