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جرائم مستمرة.. الحوثي يصادر منازل وأراضي موظفي اليمن

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جرائم مستمرة.. الحوثي يصادر منازل وأراضي موظفي اليمن

جرائم مستمرة.. الحوثي يصادر منازل وأراضي موظفي اليمن

جرائم مستمرة.. الحوثي يصادر منازل وأراضي موظفي اليمن
٠٢:٣٥:٣٣ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، خلال اليومين الماضيين، جرائمها ضد الموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء، حيث تعرض عشرات الضباط السابقين في الجيش والأمن للتصفية.

مقتل ضباط

وحسب مصادر محلية، قتل النقيب إبراهيم الذيباني، خلال الساعات الماضية، في ظروف غامضة.

فيما وجهت أصابع الاتهام إلى مشرف المليشيا الحوثية على قسم شرطة رسلان بمديرية ذهبان بالوقوف وراء جريمة تصفية النقيب.

وبينت المصادر أن أسرة الضحية لا تزال ترفض استلام جثته حتى تسليم المشرف الحوثي للقضاء، حسب “عكاظ”.

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تظاهر موظفي الدولة

وتظاهر نحو 200 موظف في قطاعات حكومية مختلفة، أول أمس السبت، في صنعاء؛ احتجاجاً على مصادرة الحوثي منازلهم وأراضيهم، متهمين القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف بالوقوف وراء سرقة أراضي الموظفين ومساكنهم بعد حرمانهم من المرتبات.

وكانت المليشيا الحوثية  هدمت نهاية الأسبوع الماضي منزل وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اليمنية، اللواء عبدالله يحيى جابر في حي الجراف بالعاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، إن إقدام المليشيا على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن انتهاكات الحوثي مصادرة منازل مقتل ضباط مليشيا الحوثي

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