لصحة الدماغ.. 6 أطعمة يجب إضافتها للنظام الغذائي للطفل

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يؤكد أطباء الأطفال أهمية تناول الأطعمة الصحية للطفل في مراحل النمو، للحفاظ على الصحة بصفة عامة خاصة صحة الدماغ.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة، بإضافة بعض الأطعمة للنظام الغذائي للأطفال لنمو صحي للجسم والدماغ وتشمل التالي:

5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ

1. الزبادي

يعد الزبادي، مصدراً مهماً لليود، وهو عنصر غذائي ضروري للجسم لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا لليود، فإن الزبادي مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والزنك و B12 والسيلينيوم التي تعتبر مهمة لوظيفة الدماغ.

2. الخضروات الخضراء

تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت والخس على مركبات تحمي الدماغ، بما في ذلك حمض الفوليك والفلافونويد والكاروتينات والفيتامينات E و K. Plus ، وهو نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالكاروتين، مثل الخضروات الورقية، وقد يعزز الإدراك تعمل في الأطفال.

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3. البقوليات والفاصوليا

تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للدماغ، بما في ذلك المغنيسيوم والزنك والألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، كل ذلك يساعد على تحسين مزاجك وصحة دماغك.

4. الحبوب الكاملة

وتشمل القمح والشعير والأرز والشوفان، وهي منتجات غنية بالعديد من فيتامينات ب التي تحافظ على وظائف المخ، ما يحتمل أن يحافظ على الذاكرة.

5. المكسرات

من الأطعمة الفائقة محملة بالدهون الأحادية غير المشبعة وأوميجا 3 ، مما يجعلها مثالية لنمو الدماغ. توفر مادة كيميائية نباتية جديدة موجودة في الفستق، والتي تسمى لوتين ، تأثيرات صحية كبيرة تؤثر على الوظيفة الإدراكية.

6. بذور قرع العسل

وتحتوي بذور قرع العسل على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ.

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