شاهد.. صواعق وبرق يضيء أحياء جنوب تبوك

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية في أحياء جنوب منطقة تبوك.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “طقس الحجاز”، في “تويتر”، صواعق قوية وبرق شديد أضاء ظلام الليل في أحياء جنوب تبوك.

توقعات بهطول أمطار

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والكامل وخليص، ومناطق عسير والباحة وجازان والمدينة المنورة وحائل.

أمطار غزيرة وسيول:

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق ومرات والزلفي والمجمعة والغاط، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والليث والقنفذة، ومناطق القصيم ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .

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