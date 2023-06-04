113 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 113 وظيفة لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، أملج، الوجه)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي دعم تقني.

– منسق دعم تقني.

– أخصائي دعم تقني.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– أخصائي أول المحتوى الرقمي.

– أخصائي أول أداء الشركات.

– مساعد مدير أداء الشركات.

– أخصائي أول الصحة والسلامة المهنية.

– مساعد مدير عمليات الضيافة المستدامة.

– مساعد مدير الشحن الدولي والتخليص.

– أخصائي أول الخدمات الذكية.

– أخصائي دعم التطبيقات.

– مساعد مدير تطوير التطبيقات.

– مدير التقارير.

– مساعد مدير البرامج البيئية.

– أخصائي أول ذكاء الأعمال.

– مدير – الاستدامة البيئية.

– مدير مساعد تطبيقات الشركات.

– مدير مساعد – تطوير التطبيقات.

– منسق – حساب الكميات.

– مدير مشارك – الخدمات الذكية.

– مدير المشروع.

– مدير مشارك – تطوير الاستراتيجية.

– مدير – اللوجستيات البحرية.

– مدير أول – الإعداد.

– أخصائي أول مراكز لوجستية.

– منسق دعم تقنية.

– مدير الخدمات المشتركة.

– مدير المشتريات.

– مدير تغيير أول.

– مدير – معلومات المشاريع.

– أخصائي أول – الشبكات.

– أخصائي أول – UX / UI.

– مدير أول تسويق المحتوى.

– مدير العلامة التجارية.

– مدير شؤون العلامة التجارية.

– أخصائي سفر – مكتب الرئيس التنفيذي.

– مسؤول النقل الجوي (ثانوية فأعلى).

– مسؤول العمليات الجوية (ثانوية فأعلى).

– فني أوتوكاد

.. وغيرها من الوظائف.

نبذة عن الشركة:

– تعد شركة (البحر الأحمر الدولية) واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم ومقرها في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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