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113 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن
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113 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن

113 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن

113 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن
٠٢:٣٧:٥٣ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 113 وظيفة لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، أملج، الوجه)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي دعم تقني.
– منسق دعم تقني.
– أخصائي دعم تقني.
– أخصائي الخدمات اللوجستية.
– أخصائي أول المحتوى الرقمي.
– أخصائي أول أداء الشركات.
– مساعد مدير أداء الشركات.
– أخصائي أول الصحة والسلامة المهنية.
– مساعد مدير عمليات الضيافة المستدامة.
– مساعد مدير الشحن الدولي والتخليص.
– أخصائي أول الخدمات الذكية.
– أخصائي دعم التطبيقات.
– مساعد مدير تطوير التطبيقات.
– مدير التقارير.
– مساعد مدير البرامج البيئية.
– أخصائي أول ذكاء الأعمال.
– مدير – الاستدامة البيئية.
– مدير مساعد تطبيقات الشركات.
– مدير مساعد – تطوير التطبيقات.
– منسق – حساب الكميات.
– مدير مشارك – الخدمات الذكية.
– مدير المشروع.
– مدير مشارك – تطوير الاستراتيجية.
– مدير – اللوجستيات البحرية.
– مدير أول – الإعداد.
– أخصائي أول مراكز لوجستية.
– منسق دعم تقنية.
– مدير الخدمات المشتركة.
– مدير المشتريات.
– مدير تغيير أول.
– مدير – معلومات المشاريع.
– أخصائي أول – الشبكات.
– أخصائي أول – UX / UI.
– مدير أول تسويق المحتوى.
– مدير العلامة التجارية.
– مدير شؤون العلامة التجارية.
– أخصائي سفر – مكتب الرئيس التنفيذي.
– مسؤول النقل الجوي (ثانوية فأعلى).
– مسؤول العمليات الجوية (ثانوية فأعلى).
– فني أوتوكاد
.. وغيرها من الوظائف.

نبذة عن الشركة:

– تعد شركة (البحر الأحمر الدولية) واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم ومقرها في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
شركة البحر الأحمر الدولية فرص وظائف وظائف شاغرة

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