بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية تداولات الأسبوع، ليصل خام برنت إلى 78.5 دولار، جاء ذلك مدفوعاً بإعلان المملكة خفض إنتاجها من الخام طوعيا.

قرار المملكة

وقررت المملكة خفض إنتاجها اليومي من النفط الخام، تطوعيا، بمقدار مليون برميل إضافية ابتداءً من أول يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.