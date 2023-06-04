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بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع
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بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع

بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع

بعد قرار أوبك.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4 % في بداية تداولات الأسبوع
٠٢:١٧:٥٥ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية تداولات الأسبوع، ليصل خام برنت إلى 78.5 دولار، جاء ذلك مدفوعاً بإعلان المملكة خفض إنتاجها من الخام طوعيا.

قرار المملكة

وقررت المملكة خفض إنتاجها اليومي من النفط الخام، تطوعيا، بمقدار مليون برميل إضافية ابتداءً من أول يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023م، حسب “واس”.

أسعار النفط

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي، قبيل اجتماع “أوبك بلس” المرتقب في عطلة نهاية الأسبوع، ومع تقييم المستثمرين للأوضاع بعد إنهاء أزمة سقف الديون الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2.5% بما يعادل 1.85 دولار عند 76.13 دولار للبرميل، لتحقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

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