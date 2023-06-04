بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى الأردن عن موعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة، ابتداء من يوم الإثنين.

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موعد اللقاء مع السفير

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.

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