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بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير
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بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير

بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير

بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير
٠١:٢٠:٣٠ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى الأردن عن موعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة، ابتداء من يوم الإثنين.

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موعد اللقاء مع السفير

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.

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