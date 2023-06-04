بيان من سفارة المملكة في الأردن بشأن موعد اللقاء مع السفير
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة لدى الأردن عن موعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة، ابتداء من يوم الإثنين.
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موعد اللقاء مع السفير
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.
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تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين.#نتشرف_بخدمتكم 🇯🇴🇸🇦 pic.twitter.com/E1UFBO8XUn
— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) June 4, 2023