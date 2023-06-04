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تقديم موعد الانصراف لدوام الإثنين وتعليق الحضور بالمدارس المسائية بمحايل عسير
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تقديم موعد الانصراف لدوام الإثنين وتعليق الحضور بالمدارس المسائية بمحايل عسير

تقديم موعد الانصراف لدوام الإثنين وتعليق الحضور بالمدارس المسائية بمحايل عسير

تقديم موعد الانصراف لدوام الإثنين وتعليق الحضور بالمدارس المسائية بمحايل عسير
١٢:٥٩:٥٣ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري ليوم الإثنين، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية، بسبب تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية.

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تقديم موعد الانصراف

وقالت إدارة تعليم محايل عسير، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الإثنين الموافق 16-11-1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير”.

الدراسة عن بعد

وأشارت إدارة التعليم بمحايل عسير إلى أنه تم تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدراسة عن بعد المدارس المسائية تعليم محايل عسير منصة مدرستي

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