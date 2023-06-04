قرار من تعليم الحدود الشمالية بشأن التقديم على حركة النقل الداخلي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، مساء أمس الأحد، تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي.

تمديد حركة النقل الداخلي

وأكدت إدارة تعليم الشمالية، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لمدة يومين”.

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حصر معلمي التربية الخاصة

وفي وقت سابق، دعت وزارة التعليم إلى ضرورة حصر معلمي التعليم العام؛ العاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

وتهدف من تلك الخطوة إلى احتسابهم ضمن موجود التعليم العام، على أن يتم نقلهم حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام.

وعند الحاجة يتم تكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة؛ حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

أنصبة المعلمين بالمدارس

وشددت الوزارة على أهمية التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج التعليمي.

وحثت على مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب لضمان استقرار الميدان، والموازنة بين المدارس.

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