حولها لكتلة من اللهب.. البرق يضرب كنيسة أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

التهمت النيران أحد أبراج كنيسة قديمة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما أدى إلى انهياره، وتضرر المبنى التاريخي.

بسبب البرق

ووثقت مقاطع فيديو، حالة الحريق، الذي تسببت فيه ضربات برق، بسبب حالة الطقس المتقلبة، حسبما تناقلت وسائل إعلام.

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وفي حادثة أخرى، أفادت وسائل إعلام، نقلا عن وكالات أنباء، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن، دون ورود تفاصيل.

الأمن القومي الأمريكي

ومن جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن الأمن القومي الأمريكي أنه لا خطر يهدد أمن البلاد حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث إطلاق نار جماعية، وذلك بشكل متزايد هذا العام.

هجوم مسلح في أمريكا:

وحول هذه الجرائم، وبحسب ما ذكرته وكالة ” رويترز”، فقد شهد أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها 8 أشخاص وجُرح 7 آخرون.

وأوضحت الوكالة أنه أُطلق أكثر من نحو 200 هجوم جماعي بأسلحة نارية، على الأقل منذ بداية العام.