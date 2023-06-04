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توقعات بأمطار غزيرة وسيول.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني حتى الجمعة المقبل
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توقعات بأمطار غزيرة وسيول.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني حتى الجمعة المقبل

توقعات بأمطار غزيرة وسيول.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني حتى الجمعة المقبل

توقعات بأمطار غزيرة وسيول.. وتحذير عاجل من الدفاع المدني حتى الجمعة المقبل
١٢:٠٢:٣٣ ص، الإثنين، ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

أمطار غزيرة وسيول:

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والكامل وخليص، ومناطق عسير والباحة وجازان والمدينة المنورة وحائل.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق ومرات والزلفي والمجمعة والغاط، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والليث والقنفذة، ومناطق القصيم ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .

أمطار على تبوك والباحة:

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على محافظة تيماء، شملت مراكز أبيط، والحزم، والجهراء، والكتيب.

كما هطلت أمطار على مراكز، الظلفة، والبديعة، ورحيب، والقليبة، والمعظم التابعة لمنطقة تبوك.

فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ، مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ.

وشَمِلَتْ الحالة مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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أمطار غزيرة الجمعة المقبل الدفاع المدني تحذير توقعات الطقس جريان السيول

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