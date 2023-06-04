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سقوط مروع لفارس من فوق صهوة حصانه (فيديو)
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سقوط مروع لفارس من فوق صهوة حصانه (فيديو)

سقوط مروع لفارس من فوق صهوة حصانه (فيديو)

سقوط مروع لفارس من فوق صهوة حصانه (فيديو)
١١:٥٦:٠٧ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط متسابق في سباق للفروسية على الأرض.

سقوط متسابق من فوق حصانه:

وبحسب الفيديو المتداول كان المتسابق يمتطي فرسه إلا أنه تعثر أثناء القفز وارتطم بالأرض، ما تسبب في وقوع المتسابق على رأسه بشكل مروع.

وعقب سقوطه الفارس، وقع الحصان بالقرب منه وكاد يتسبب في إنهاء حياته، لكنه كان يرتدي خوذة أنقذت حياته من نهاية مروعة.

حصان ينقذ عائلة:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الخيول، والذي جسّد عملا بطوليا نادرا، استطاع أن يخترق النيران، مغامرا بنفسه، وذلك من أجل الوصول إلى عائلته لإنقاذها من النيران التي شبت من حولها من كل جانب.

وفي الفيديو المتداول ، يظهر الحصان الأصيل وقد اخترق النيران التي أحاطت المكان من كل جانب.

كما أظهر الحصان وهو يقوم بكل شجاعة وبسالة، حيث  استطاع الوصول إلى عائلته بالجانب الآخر من النيران، ليخرج بهم سالمين جميعا.

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