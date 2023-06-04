شاب بدولة عربية اتهموه بقتل زوجته.. وفي التحقيقات كانت المفاجأة

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يقود دراجة بخارية، وينقل خلفه ما يشبه جثة، وانهالت التعليقات على الصورة المتداولة، مما دفع الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.

صاحب الصورة يتحدث

من جانبه، كشف الشاب صاحب الثورة أنه عامل توصيل مقيم بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في مصر.

وقال إنه تعرضه للضرر المهني، بعدما التقط له أحد الأشخاص الصورة وهو يقود دراجة نارية “موتوسيكل” وخلفه كيس “شوال” تظهر منه قدم، حسب “العربية”.

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وأوردت مواقع مصرية أقوال الشاب أنه يعمل بإحدى شركات نقل الركاب الشهيرة بمحافظة القاهرة، موضحا أنه أثناء عمله تلقى طلبا من خلال التطبيق الخاص بالشركة لنقل “دمية” تخص عرض الملابس، في المتاجر.

كما أشار إلى أنه فوجئ بعد ذلك بصورة التقطها أحد الأشخاص له أثناء سيره على طريق الدائري، مضيفا “لم أعرف الضجة التي تسببت فيها الصورة إلا بعد يومين”.

التحقيقات الرسمية

ولفت إلى أنه تعرض لأضرار بسبب انتشار هذه الصورة على مواقع التواصل، مؤكدا أنه تعرض للمساءلة القانونية “وناس قالوا عليا إني قاتل مراتي وبتاجر في الأعضاء”، مؤكدا أن حالته النفسية ساءت وتوقف عن عمله.