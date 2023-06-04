7 نصائح بعد تركيب دعامة القلب.. ماذا عن المنشطات الجنسية؟

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تعتبر دعامة القلب من الحلول التي يلجأ إليها الطبيب لتوسيع الشرايين ومنع تضيقها.

وتقلل دعامة القلب من فرص حدوث السكتة الدماغية، وتحتاج دعامة القلب إلى أخذ الكثير من الاحتياطات بعد تركيبها.

نصائح بعد تركيب دعامة القلب:

موقع “ويب طب” نشر العديد من النصائح بعد تركيب دعامة القلب، ومن أبرز هذه النصائح:

1-ممارسة الرياضة: يفضل أن يقوم المريض بالانتظام على ممارسة الرياضة لما لها من تأثير إيجابي على صحته، كما أنها تساعد في مقاومة انسداد الشرايين.

2- الاهتمام بأنواع الطعام: لا يمكن أن يتناول المريض أي أطعمة بشكل عشوائي كما اعتاد من قبل، بل يجب أن يركز على الأطعمة الصحية التي تمده بالعناصر الغذائية.

3- الحذر من المنشطات الجنسية: يجب على الأشخاص إخبار الطبيب حول استخدامهم للمنشطات الجنسية، حيث يمكن أن تسبب انخفاض مفاجىء في ضغط الدم، وتزيد من فرص الوفاة.

4- تناول الأدوية في مواعيدها: يجب الالتزام بجرعات الأدوية التي يقررها الطبيب، لأن أي خطأ في أخذ هذه الأدوية يمكن أن يسبب مضاعفات صحية.

5- الامتناع عن التدخين: يعد التدخين من أكثر العادات الخطيرة على الصحة بشكل عام وخاصةً لدى مريض القلب، حيث يساهم التدخين في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وتضيق الدعامة.

6- المتابعة المستمرة مع الطبيب: حيث يستلزم إجراء الفحوصات للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أي مشكلة أخرى بعد تركيب الدعامة، كما أن بعض الحالات تستدعي إضافة أدوية أو إلغاء أدوية وكذلك تغيير الجرعات.

7- تجنب بذل المجهود الشديد: وذلك بتجنب الأحمال الثقيلة أو ممارسة الرياضات القاسية على الجسم.

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