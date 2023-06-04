الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن
موتورولا تعود بقوة.. هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة
ماذا تفعل لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم؟
هطول أمطار غزيرة على حائل وأملج
إنتاج بلغ 220 ألف طن لـ 100 نوع.. اقتراب جني الرُّطب بمزارع المدينة
جوجل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن

انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن

انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن
١١:٢٣:٣٧ م، الأحد، ١٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن وكالات أنباء، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأمريكية واشنطن، دون ورود تفاصيل.

الأمن القومي الأمريكي 

ومن جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن الأمن القومي الأمريكي أنه لا خطر يهدد أمن البلاد حتى الآن.

اقرأ أيضا:

إصابات جراء انفجارات ضخمة في إيطاليا.. والسبب صادم

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث إطلاق نار جماعية، وذلك بشكل متزايد هذا العام.

هجوم مسلح في أمريكا:

وحول هذه الجرائم، وبحسب ما ذكرته وكالة ” رويترز”، فقد شهد أحد المراكز التجارية في ولاية تكساس، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها 8 أشخاص وجُرح 7 آخرون.

وأوضحت الوكالة أنه أُطلق أكثر من نحو 200 هجوم جماعي بأسلحة نارية، على الأقل منذ بداية العام.

 هجوما مسلحا في واشنطن:

بينما وقعت 75 حالة في العاصمة واشنطن وحدها، حتى الخامس من مايو الماضي، غير جرائم الاعتداء الأخرى التي لم تنته بالقتل.

وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.

الكلمات الدلالية:
الأمن القومي الأمريكي العاصمة الأمريكية انفجار ضخم واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. الإعلام الإيراني يعلن مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات سنندج

عاجل.. الإعلام الإيراني يعلن مقتل ضابط بالحرس الثوري في احتجاجات سنندج

١١:١١ ص، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
توقيف 8 أمريكيين في المملكة منذ بداية العام الجاري

توقيف 8 أمريكيين في المملكة منذ بداية العام الجاري

٠٢:١٤ ص، الأثنين، ٠١ فبراير ٢٠١٦
مسعفو الهلال الأحمر يتمكنون من إعادة النبض لمعتمر بالمدينة

مسعفو الهلال الأحمر يتمكنون من إعادة النبض لمعتمر بالمدينة

١٢:١٢ ص، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥
«الجوازات»: تصويت إلكتروني على خدمات «أبشر»

«الجوازات»: تصويت إلكتروني على خدمات «أبشر»

١٢:٠٣ ص، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *